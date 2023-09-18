ABD’de F35 savaş uçağı düştü, ordu halktan yardım istedi

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir F-35 savaş uçağı, pazar günü öğleden sonra uçuş esnasında pilotunun fırlatma koltuğuyla birlikte uçaktan atlamasının ardından kayboldu.

Jetin bilinen son konumuna göre aramalar Moultrie Gölü ve Marion Gölü’ne yoğunlaştırıldı.

Pilotun uçaktan neden fırladığı henüz bilinmezken Charleston Hava Kuvvetleri Üssü, sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yayımladığı çağrıda jetin uçuşu esnasında bir "aksilik" yaşandığını duyurdu. ABD ordusu, kayıp uçağın yerini tespit etmek için halktan yardım istedi.

Charleston Hava Kuvvetleri Üssü’nden yapılan açıklamada, “Charleston Hava Kuvvetleri Üssü ve Beaufort Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu (MCAS Beaufort SC) personeli, F-35B Lightning II jetinin karıştığı bir kazaya müdahale ediyor. Pilot fırlatma koltuğuyla güvenli bir şekilde uçaktan atlamış ve durumu stabil olarak yerel bir tıp merkezine nakledilmiştir. Acil müdahale ekipleri halen F-35'in yerini tespit etmeye çalışmaktadır. Çalışmalar devam ederken halktan askeri ve sivil yetkililerle işbirliği yapmaları istenmektedir. Kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz, lütfen JB Charleston Üssü Savunma Operasyonları Merkezini arayın” denildi.

Lockheed Martin tarafından üretilen F-35B Lightning II tipi savaş uçaklarının dünyanın en gelişmiş jetlerinden biri olduğu ve her birinin yaklaşık 80 milyon dolar maliyetinin olduğu belirtiliyor.