ABD'de F-16'ları havalandıran uçak düştü, kurtulan olmadığı açıklandı

ABD'nin başkenti Washington'da dün duyulan büyük patlama sesi paniğe yol açtı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yerel saatle 15.30 civarında sonik patlama sesine benzer büyük bir gürültü duyulduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle evlerde sarsıntı hissedildiği kaydedilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları patlamanın muhtemel bir askeri tatbikatla ilgili olabileceği şeklinde yorumlarda bulundu.

Vatandaşların acil hatları araması üzerine polisin olayı Federal Havacılık İdaresi'ne (FAA) sorduğu kaydedilirken, İç Güvenlik Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Başkentte duyulan patlama sesinin farkındayız, şu an herhangi bir tehdit yok" ifadesi kullanıldı.

Daha sonra Annapolis Acil Yönetim Ofisi'nin sosyal medya hesabından, patlamanın "Savunma Bakanlığı'na bağlı yetkili bir uçuş"tan kaynaklandığı, ses sınırını aşan askeri uçağın sonik patlamaya neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Cessna tipi uçak düştü, kurtulan olmadı

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada da Tennessee'den Long Island'a gitmek üzere kalkan Cessna tipi uçağın başkent üzerinde uçuşa yasak bölgeye girdiği, daha sonra Virginia'nın güneybatı bölgesinde dağlık araziye düştüğü bildirildi.

Uçağın düştüğü açıklamalarından birkaç saat sonra bölge polisi, kurtarma ekibinin uçağın enkazına ulaştığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre kazada kurtulan olmadığı belirtilen açıklamada, kaza mahallindeki incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

ABD basınında, söz konusu uçağın telsiz uyarılarına karşılık vermediği, bunun üzerine F-16'ların ses patlamasına neden olan süpersonik hızda acil müdahale yetkisiyle havalandığı bilgisi yer aldı.

Olay sırasında ayrıca askeri jetlerin, pilotun dikkatini çekmek amacıyla, halk tarafından görülebilecek işaret fişekleri kullandığı, işaret fişeklerinin hızlı ve tamamen sönerek dağılma özelliğinden dolayı yerdeki insanlar için tehlike oluşturmadığı aktarıldı.

Uçağın çağrılara neden cevap vermediği, içinde kaç kişi olduğu ve neden düştüğü konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Olay sırasında golf oynayan Biden bilgilendirildi

Beyaz Saray yetkilileri, olay sırasında Maryland askeri üssünde golf oynayan ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiğini açıkladı.

FAA'nin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü, detayları daha sonra aktaracağı kaydedildi. (AA)