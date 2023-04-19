ABD'de etanol üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Nebraska eyaletinde etanol yakıt üretim tesisinde meydana gelen patlamada bir işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, Nebraska'ya bağlı Wood River kasabasındaki patlamaya işyerindeki bir kazanın yol açtığını açıkladı.

Kaza nedeniyle 1 işçi yaşamını yitirdi, biri ağır olmak üzere yaralanan 4 işçi ise hastaneye sevk edildi.

Üretici Green Plains, patlamanın sıvı tankının bakım ve onarımı sırasında gerçekleştiğini açıklanarak, kaza ve can kaybı nedeniyle "büyük üzüntü duyulduğu"nu bildirdi. (AA)