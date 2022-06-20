ABD'de enflasyonun yüzde 2'nin altına düşmeyeceği öngörülüyor

ABD'de enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşması, resesyon tartışmalarının devam etmesine neden oldu. Ülkede ekonomi yetkilileri enflasyon öngörülerini paylaşmaya devam ediyor. Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester, enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın (FED) hedefi olan yüzde 2 seviyesine inmesinin iki yıl alacağını ve mevcut seviyeden kademeli olarak "aşağı ineceğini" öngördüğünü söyledi.

CBS News'e dün verdiği demeçte Mester, "Yüzde 2'lik enflasyon seviyesini görmemiz hemen olmayacak. Birkaç yıl alacak, ancak enflasyonda aşağı doğru hareket gözlemlenecek" dedi. Mester, ABD Maliye Bakanı Yellen'ın açıklamalarına paralel olarak, ABD'de ekonomik büyümenin yavaşlayacağını ancak resesyon olmayacağını söyledi.

Enflasyonla mücadele ve resesyon tehlikesi sebepleriyle FED'in yüzde 1,5-1,75 seviyesinde olan politika faizini sene sonuna kadar en az yüzde 3,4 seviyesine çıkarması bekleniyor.