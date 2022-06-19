ABD Maliye Bakanı: Ekonominin yavaşlamasını bekliyorum

ABD Maliye Bakanı Jenet Yellen bugün yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun kabul edilebilir seviyenin üzerinde olduğunu söyledi. Yellen yüksek enflasyonun sebebi olarak, Rusya-Ukrayna krizini işaret etti.

ABC'ye konuşan ABD Maliye Bakanı Yellen, enflasyonun yüksek seyretmesinin nedenlerinin küresel sorunların etkisi olduğunu, ancak bu sorunların da hafiflemeyeceği yönde sinyaller aldıklarını söyledi. Yellen her şeye rağmen gelecek aylarda enflasyonun düşeceğini sözlerine ekledi. Yellen, ABD basınında çıkan resesyon iddialarının aksine, "resesyon olabileceğini düşünmediğini" söyledi.

Yellen, Donald Trump yönetiminde Çin'e uygulanan vergi politikasının ABD Başkanı Joe Biden tarafından değerlendirildiğini, revizyon yapılabileceğini söyledi.

Yellen ayrıca, ABD'de ve tüm dünyada artan akaryakıt fiyatları sebebiyle, akaryakıt fiyatlarındaki vergiler için bir güncellemeyi değerlendirdiklerini dile getirdi.