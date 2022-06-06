ABD'de enflasyondan dolayı Biden'ı sorumlu tutanların sayısı artıyor

ABD'de Pazar günü yayınlanan bir ABC News anketinin sonuçları, her beş Amerikalıdan üçünün Biden'in ekonomi alanındaki performansını onaylamadığını gösteriyor.

Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımları takiben ABD ve birçok Avrupa ülkesi başta gıda ve enerji sektörlerinde olmak üzere enflasyonla boğuşmaya başladı.

Öte yandan ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, yükselen akaryakıt fiyatlarının sorumlusunun ABD Başkanı Joe Biden olmadığını öne sürdü.

Katıldığı bir televizyon kanalında Buttigieg, Biden hükümetinin petrol arzı sıkıntısına bağlı olarak yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı elinden gelen her şeyi yaptığını iddia etti ve "Benzinin fiyatı Oval Ofis'teki bir kadranla belirlenmiyor" dedi.

Yükselen enflasyonu bastırma çabasının bir parçası olarak Biden, ülkenin acil ham petrol rezervleri olan stratejik petrol rezervlerini kullanma talimatını vermişti. Buttigieg, Biden'ın bu kararına ilişkin olarak "Hiçbir fark yaratmadığını söylemenin yanlış olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.