ABD’de enflasyon son 40 yılın zirvesinde

ABD’de bugün yayınlanan tüketici fiyat endeksi verilerine göre, Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 7,5 olarak açıklandı. Açıklanan enflasyon oranı, 1982’den bu yana en hızlı yıllık artış olarak kaydedildi. Aylık bazda enflasyon ise yüzde 0,6 olarak açıklandı. Beklentiler yıllık enflasyonun yüzde 7,3 olacağını yönündeydi, aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 0,4’tü.

Wall Street Journal gazetesi, Aralık ayındaki enflasyon oranı olan yüzde 7’lik enflasyondan da yüksek açıklanan verilere dikkat çekerken, son sekiz aydır enflasyonun yüzde 5’in üzerinde seyrettiğini belirtiyor.

Ocak ayında gıda fiyatları yüzde 7 artarak 1981'den bu yana en keskin artışını kaydetti. ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,5 büyüyerek 1984’ten bu yana en hızlı büyümeyi kaydetmişti. Gıda endeksi ocakta aylık yüzde 0,9 artarken, yıllık yüzde 7 yükseldi. Aynı dönemde enerji endeksi de aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 27 arttı. Enerji kalemi altında elektrik endeksindeki aylık artış yüzde 4,2, yıllık artış yüzde 10,7'yi buldu. Barınma endeksinde ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,4 artış kaydedildi.

Financial Times’a konuşan ekonomistler, FED’in bu yıl ekonomiyi dizginlemek için daha büyük ve daha sık faiz artırımına gideceğini ifade ettiler. FED, faiz artırımı temposu ve ölçeğine verilere bağlı olarak karar verileceğini belirtti.