DİSK-AR gerçek işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün işsizlik rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise yüzde 47 olurken aralık ayında istihdam edilen nüfus bir önceki aya göre 236 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişiye yükseldi. Aralık ayında toplam işgücü, bir önceki aya göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 935 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı rakamlarla ilgili tartışmalar sürerken Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) çalışmalar sonucunda ulaşılan işsizlik rakamlarını açıkladı.

DİSK-AR'ın açıklamasına göre rakamlar şöyle oldu:

Geniş Tanımlı İşsizlik: Yüzde 22,6

Gerçek İşsiz Sayısı: 8 milyon 365 bin

Dar Tanımlı Genç İşsizliği: Yüzde 20,8

Dar Tanımlı Genç Kadın İşsizliği: Yüzde 26,1

Geniş Tanımlı Kadın İşsizliği: Yüzde 29,6

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada TÜİK'in sunduğu rakamların güvenilir olmadığına dikkat çekildi. Açıklama şöyle oldu:

TÜİK ve İŞKUR’un İşsizlik Verileri Arasındaki Uçurum Devam Ediyor!

TÜİK Aralık 2021 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Şubat 2022’de yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,2, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 22,6 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2021 Aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. DİSK-AR tarafından hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Aralık 2021’de 8 milyon 365 bin kişi olarak gerçekleşti.

Cinsiyete göre işsizlik oranlarında kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olarak görülmeye devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,9 iken kadınlarda yüzde 13,8’e yükseldi. Son 1 yılda kadın işsizliği 164 bin artarken, erkek işsizliği 159 bin azaldı. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) ise erkeklerde yüzde 18, kadınlarda ise yaklaşık yüzde 30’dur. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 10,8 puandır.