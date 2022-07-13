ABD'de dikkat çeken anket sonucu: Biden veya Trump’ı görmek istemiyorlar

ABD’de Kasım ayında gerçekleşecek ara seçimlerle birlikte gözler 2024 Başkanlık Seçimleri’ne çevrilmeye başladı. Eski Başkan Donald Trump’ın desteklediği çok sayıda senatör adayının Cumhuriyetçi Parti içinde galip gelmesi, başkanlık adayı için Trump'ın elini güçlendiriyor. Adayların ara seçimleri kazanması durumunda ise Trump’ın başkanlık adaylığı için gücünü perçinleyeceği belirtiliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’a destek seviyesi hem kendi partisi (Demokrat Parti) hem de ABD halkı nezdinde düşmeye devam ediyor. Küresel enerji ve gıda krizi ile Ukrayna savaşının etkileri ABD’de enflasyonu yükseltirken, önüne geçilemeyen akaryakıt fiyatları artışı Biden’a yöneltilen en büyük eleştirilerden biri.

Politico’da yayımlanan Morning Council anketine göre, katılımcıların yüzde 61'inin Trump'ın adaylığına karşı çıktığı, yüzde 48'inin Trump'ın bir sonraki seçimde "kesinlikle aday olmaması” ve yüzde 13'ünün "muhtemelen" aday olmaması gerektiğini söylediği açıklandı.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 64'ü Biden'ın “temelli” emekli olması gerektiğini söyledi. Öte yandan, yüzde 46'sı Biden'ın Beyaz Saray’ın başında "kesinlikle bulunmaması” gerektiğini söylerken, yüzde 18'i "muhtemelen" başkan adayı olmaması gerektiğini dile getirdi.

Yeniden aday olmayı planladığını daha önce açıklamış olan Biden, yeniden aday olduğunda 82, 2024'te seçimi kazanırsa göreve geldiğinde 83 yaşında olacak. Hafta sonu yayımlanan Civiqs anketinin sonuçlarına göre ise Biden'a destek sadece yüzde 29.