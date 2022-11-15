ABD'de Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamak üzere

ABD'de geçtiğimiz hafta yapılan ara seçimlerin ardında gelen son sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamak üzere.

Cumhuriyetçiler, bir sandalye daha kazanmaları durumunda mecliste çoğunluğu sağlayacak. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk olmak için 218 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Mevcut sayımlara göre, şu anda Cumhuriyetçilerin avantajlı göründüğü Kaliforniya eyaletinden gelecek sonuçların ardından Cumhuriyetçiler, bir sandalye farkla çoğunluk sağlayabilecek.

Cumhuriyetçilerin çoğunluk sağlaması durumunda Kevin McCarthy'in Temsilciler Meclisi Başkanlığı'nı Nancy Pelosi'den alması bekleniyor.

Senato'da ise Demokratlar çoğunluğu sağlamayı başarmıştı.