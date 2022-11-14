ABD'de ara seçimler: Demokrat Parti Senato'daki kontrolü kaybetmedi

ABD'de Demokrat Parti, parlamentonun üst kanadı Senato'da 50 sandalyeyi garantilemiş durumda. Başkan Yardımcısı Harris'in oy kullanma yetkisi de dahil edilince Demokrat Parti bu sayede Cumhuriyetçi Senatörler'e karşı üstünlük sağladı.

Eğer Cumhuriyetçi Parti üstünlüğü sağlamayı başarmış olsaydı, Demokrat Parti, ABD Kongresi'nin işlemesinin muhalefet tarafından engellenebileceğini öne sürüyordu.

Senato'daki Çoğunluk Lideri Chuck Schumer dün düzenlediği basın toplantısında, "Otokrasinin sınırındaydık ve Tanrı'ya şükür ki Amerikan halkı bu seçimde bizi tekrar göreve çağırdı" dedi.

İktidar partisinin Senato'daki kontrolünü tescil etmesi, eski Başkanı Donald Trump'ın desteklediği eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt'ın Demokrat Catherine Cortez Masto'ya karşı seçimi kaybetmesini takiben geldi.

Öte yandan gözler, seçimler ikinci tura kaldığı Georgia Eyaleti'ne çevrildi. Georgia'nın Demokrat Partili mevcut Senatörü Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi rakibi Herschel Walker arasındaki seçim 6 Aralık'ta gerçekleşecek. Eğer Demokratlar burada da kontrolü sağlarsa, Kongre'de ellerini daha da güçlendirmiş olacaklar.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeyse belirsizlik devam ediyor. 435 sandalyeli mecliste çoğunluğu sağlayabilmek için 218 vekil gerekiyor. Pazar günü itibariyle, Cumhuriyetçiler 211 sandalye ve Demokratlar 206, elde etmiş durumda. Temsilciler Meclisi'ndeki sonucun belli olması birkaç gün alabilir.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABC News ve CNN'e verdiği demeçte, meclisin durumu netleşene kadar Meclis Başkanlığı kalmayı planlayıp planlamadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.