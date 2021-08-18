ABD'de Covid-19'dan bir günde 1017 ölüm

Reuters'ın derlediği verilere göre ABD Salı günü Covid-19'dan 1017 ölüm bildirdi. ABD'de Covid-19'dan günlük ölüm sayısı son olarak Mart ayında binin üzerine çıkmıştı.

Ülkede aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerde Delta varyantının da etkisiyle vaka sayılarında artış devam ediyor. ABD genelinde son 12 günde ortalama günlük yeni vaka sayısı 100 binin üzerinde seyrediyor. Worldometers'ın verilerine göre toplam ölüm sayısı ise 640 bini geçti. Bu sayı dünyada bir ülkede bildirilen Covid-19'dan en yüksek toplam ölüm sayısı.

Bazı eyalet yönetimleri ile şirketler aşı olan çalışanlara nakit ödeme benzeri teşvikler getirirken, bazıları ise aşı zorunluluğu ya da rutin test olma kuralı getiriyor.

Maske karşıtı Teksas Valisi koronavirüse yakalandı

Öte yandan maske zorunluluğuna karşı çıkan ve kapalı mekan toplantılarında maske takmayan Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott'ın da Salı günü yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Abbott'ın karantina aldında olduğu açıklandı.