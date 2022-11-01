ABD'de Cadılar Bayramı kutlamalarında silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı

ABD'nin Chicago kentinde Cadılar Bayramı kutlamalarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi yaralandı.

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ABD'nin Chicago şehrinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında bir kişinin arabadan kalabalığa ateş etmesi sonucu en az 14 kişi yaralandı

Reuters'ın haberine göre, Chicago polisi tarafından yapılan açıklamada, ikisi çocuk 14 kişinin yaralandığı bildirdi. Chicago Polis Müfettişi David Brown, yaralıların bir kısmının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Brown, muhtemelen araç içerisinde iki saldırganın da bulunduğunu söyledi. Emniyet güçlerinin, failleri teşhis edemediği ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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