ABD'de bir günde 1 milyon yeni vaka

ABD'de 24 saat içinde 1 milyonun üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Haber Merkezi

ABD'de koronavirüs vakaları bir gün içinde 1 milyonu aşarak rekor kırdı.

Bu salgının başından bu yana bir ülkede tespit edilen en yüksek günlük vaka oldu.

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Bakanlık açıklaması: 44 bin 869 yeni vaka, 160 ölüm