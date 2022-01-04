ABD'de koronavirüs vakaları bir gün içinde 1 milyonu aşarak rekor kırdı.
Bu salgının başından bu yana bir ülkede tespit edilen en yüksek günlük vaka oldu.
Nevzat Evrim Önal
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
ABD'de bir günde 1 milyon yeni vaka
ABD'de 24 saat içinde 1 milyonun üzerinde yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Haber Merkezi
ABD'de koronavirüs vakaları bir gün içinde 1 milyonu aşarak rekor kırdı.
Bu salgının başından bu yana bir ülkede tespit edilen en yüksek günlük vaka oldu.