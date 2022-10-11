ABD'de bazı havaalanlarının internet sitelerine siber saldırı

ABD’de bazı havaalanlarının internet sitelerinde bu sabah saatlerinde "koordineli bir siber saldırı sonucu" olduğundan şüphe edilen aksamalar yaşandı. Yetkililer uçuşların etkilenmediğini belirtti.

VOA Türkçe'nin haberine göre ABD’nin Atlanta kentindeki Hartsfield Jackson Uluslararası Havaalanı sözcüsü Andrew Gobeil, “Bu sabah internet sitesinde aksama olduğunu fark ettik. Bilgi işlem ve güvenlikten sorumlu ekibimiz olayı soruşturuyor. Operasyonlar etkilenmedi” diye konuştu.

Los Angeles Uluslararası Havaalanı’nın internet sitesinin halka açık bazı bölümlerinde de aksamalar yaşandı ancak yetkililer havaalanında iç sistemlerin etkilenmediğini ve operasyonlarda aksama yaşanmadığını söyledi. Havaalanı sözcüsü Victoria Spilabotte, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulaşım Güvenlik İdaresi (TSA) yetkililerine durumu bildirdiklerini kaydetti. Sözcü havaalanının bilgi teknolojileri ekibinin tüm hizmetlerin yeniden sağlanabilmesi ve aksama sebebinin soruşturulması için çalıştıklarını söyledi.

Chicago’daki O’Hare Uluslararası Havaalanı gibi başka havaalanları da internet sitelerinin yavaş çalıştığını bildirdi.

Kendisine Killnet adını veren "Rusya yanlısı" bir korsan grubu, bu sabahki siber saldırı öncesinde Telegram kanalında bir hedef listesi paylaşmıştı. Bu havaalanı da Killnet’in hedef listesinde yer almıştı.

Geçen hafta ABD genelinde hükümete ait internet sitelerine yönelik siber saldırıları bir korsan grubu üstlenmişti.