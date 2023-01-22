ABD'de 'Ay Yeni Yılı' kutlamalarında silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Ay Yeni Yılı kutlamaları için toplanan kalabalığa yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az dokuz kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

BBC’de yer alan habere göre, Kaliforniya’da polis, Los Angeles yakınında bulunan Monterey Park’ta Ay Yeni Yılı kutlamaları sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya müdahale etti. Los Angeles polisinden yapılan açıklamada en az dokuz kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ay Yeni Yılı kutlamaları için binlerce kişinin Monterey Park'a kutlamalara gittiği aktarıldı.