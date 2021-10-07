ABD'de 'aşıyla zehirliyorlar' diyerek eczacı kardeşini ve eşini öldüren adam tutuklandı

ABD'nin Maryland eyaletinde bir adam, eczacı ağabeyini ve eşini öldürmesinin ardından tutuklandı.

ABD basınında yer alan habere göre, mahkeme belgelerinde, 46 yaşındaki Jeffrey Allen Burnham'ın, 58 yaşındaki ağabeyi Brian Robinette'i ve 57 yaşındaki eşi Kelly Sue Robinette'i 30 Eylül'de "Covid-19 aşısı vererek insanları zehirledikleri"ni iddia ederek silahla ağır yaraladığı belirtildi. Ağır yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Belgelere göre, Burnham annesi Evelyn Robinette'e "ağabeyiyle mesleği nedeniyle yüzleşeceğini, çünkü insanlara zehirli Covid-19 aşıları verdiğini düşündüğünü" söyledi.

Evelyn Robinette, verdiği ifadede, Burnham'ın kendisine sürekli "Brian bir şeyler biliyor" ve "FBI peşimden geliyor" dediğini, bu nedenle kendisinin akıl sağlığından endişe ederek cinayetten bir gün önce polise ihbarda bulunduğunu aktardı.

Polis, Robinette çiftinin cesetlerinin Ellicott City'deki evlerinde bulunduğunu ve çiftin birden fazla mermiyle vurulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Mahkeme dosyasında, Burnham'ın evinin aranması sonucunda evde boş silah ve mermi kutularının bulunduğu kaydedildi.

Belgelerde, bir kişinin de cinayetin olduğu akşam Maryland Emniyeti'ni arayarak Burnham'la o akşam temasta bulunduğunu, Burnham'ın kendisine yakında "TV'ye çıkacağını" ve ağabeyinin "Covid aşısıyla insanları öldürdüğünü" söylediğini aktardığı belirtiliyor.

Yetkililer, Burnham'ın bir gün öncesinde de annesinin çocukluk arkadaşı olan 83 yaşındaki Rebecca Reynolds'u öldürdüğünü düşündüklerini bildirdi. Reynolds'un o gün evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunduğu kaydedildi. Mahkeme kayıtlarında, Burnham'ın Reynolds'un bir gün sonra Robinette çiftinin evinin önünde bulunan arabasını çaldığı düşünülüyor.

Burnham, dün Batı Virginia eyaletinde yakalanmasının ardından tutuklanarak Maryland'de hapishaneye sevk edildi. Burnham'ın 2 birinci derecede cinayet ve 2 ikinci derecede cinayet suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi.