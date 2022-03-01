ABD'de 6 Ocak korkusu: Florida Valisi, Biden'ın Ulusal Muhafız desteği talebini reddetti

ABD'nin Florida eyaletinin valisi Ron DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Kongresi'ndeki konuşması öncesi eyaletlerden Ulusal Muhafız takviyesi yapılması yönündeki talebini reddetti.
DeSantis, "Biden yönetimi, geçtiğimiz hafta Washington D.C.'ye Eyalet Ulusal Muhafızları konuşlandırma konusunda destek talep etti. Bu talebi reddettim" dedi.
Biden yönetimi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin geçtiğimiz yıl Kongre binasını basmasının ardından Washington'da önlemleri artırmayı amaçlıyor.