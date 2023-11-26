ABD'de 3 Filistinli üniversite öğrencisine silahlı saldırı: 'İkisi yoğun bakımda'

ABD'nin Vermont eyaletine bağlı Burlington kentinde üç Filistinli genç, Cumartesi akşam saatlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Saldırıya uğrayan Hisham Awartani, Tahseen Ali, Kenan Abdulhamid adlı üç gencin ABD'de farklı üniversitelerde okudukları belirtildi.

Saldırının Vermont Üniversitesi kampüsü yakınlarında Cumartesi akşamı gerçekleştiği kaydedilirken, Amerikan-Arap Ayrımcılık Karşıtı Komite'den yapılan açıklamaya göre hastaneye kaldırılan gençlerden ikisinin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Bir gencinse Pazar günü taburcu edileceği öğrenildi.

'Suçları kefiye giymek'

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot X (Twitter) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gençlerin Filistin kefiyesi giydikleri için saldırıya hedef olduklarını belirtti.

Gençlerin Burlington'da bir aile yemeğine giderken silahlı saldırıya uğradıklarını kaydeden Zomlot şu ifadeleri kullandı:

"Suçları neydi? Filistin kefiyesi giymek. Kritik bir biçimde yaralandılar. Ve altı hafta önce 6 yaşındaki bir Filistinli çocuk Illinois'de bir nefret suçunda 26 kez bıçaklandı. Filistinlilere karşı nefret suçları durmalı. Filistinlilerin her yerde korunmaya ihtiyacı var."