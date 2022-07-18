ABD'de 2 yıl sonra komadan uyanan kadın, kendisine saldıran kişinin ağabeyi olduğunu söyledi

ABD West Virginia'daki evinde Haziran 2020'de uğradığı saldırı sonucu komaya giren 51 yaşındaki Wanda Palmer, 2 yılın ardından komadan uyandı. Komadan uyanan kadın, kendisine saldıran kişinin ağabeyi olduğunu söyledi.

Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, Palmer'in saldırıya uğradığı ve ölüme terk edildiği belirtilerek, kadının henüz tam olarak konuşamadığı ancak kendisine saldıran kişinin 55 yaşındaki ağabeyi Daniel Palmer olduğunu söylediği aktarıldı.

Hakkında "cinayete teşebbüs" suçlaması ile iddianame hazırlanan Daniel Palmer, gözaltına alındı. Öte yandan, saldırının yaşandığı dönemde Wanda Palmer'in bir komşusunun saldırı sıralarında Daniel Palmer'i gördüğünü söylediğini ancak o dönemde yeterli delile ulaşılamadığı aktarıldı.