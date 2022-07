Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü: 'Ben ölünce gelirsiniz savcı bey'

Güler Karslı, koruma kararına rağmen önlem alınmadığı için 30 Mayıs’ta boşanma aşamasında olduğu Turan Karslı tarafından, kızı ve torununun gözü önünde öldürüldü. Cinayetin yaşandığı gün şans eseri hayatta kalan Güler Karslı’nın kızı Elif A, pompalı tüfekle evlerinin basılmasına, ölüm tehditlerine rağmen yeterli önlem alınmaması nedeniyle annesinin katledildiğini söyledi ve “Bizim hikayemiz böyle olmayabilirdi” dedi.

30 yıl şiddete karşı direndi

Evrensel'den Gözde Meydan'ın haberine göre; annesi Güler Karslı’nın 30 yıl boyunca kocası tarafından şiddet gördüğünü anlatan Elif A, sonunda şiddete dayanamayarak boşanma davası açtığını ifade etti. Yıllarca kendisinin şiddete şahit olduğunu söyleyen Elif A, “Boşanmaya karar verdiğinde arkasında durdum. Boşanma davası sonrası tehdit, hakaret her an öldürülme korkusuyla yaşadık aylarca. Annem hayatta kalmak için her şeyi yaptı ama onu korumadılar” dedi.

Daha önce Turan Karslı’nın oturdukları evi pompalı tüfekle bastığını, evin önünde çektiği silahlı videoları göndererek tehdit ettiğini söyleyen Elif A, “Sayısız tehdit mektubu yolladı. Tüm bu delillerle karakol, savcılık gitmediğimiz yer kalmadı. İkinci gidişimizde koruma kararı aldırabildik” dedi.

Koruma kararına rağmen tehditlerin devam ettiğini söyleyen Elif A, tekrar savcıya giderek “Koruma kararı yetmiyor tehditleri devam ediyor, tutuklamıyorsunuz bari elektronik kelepçe takın, bu adam daha önce de birini öldürmeye teşebbüsten içeride yattı” dediklerini söyledi. Savcının kendilerine yapacak bir şey olmadığını söylediğini iddia eden Elif A, “Annem o gün savcıya ‘Ben ölünce gelirsiniz savcı bey’ dedi. Gerçekten öyle de oldu. Olay yerine gelen savcı o savcıydı” dedi.

Defalarca uzaklaştırma kararı aldık

Turan Karslı’nın işyerindeki arkadaşlarına “Hepsini öldüreceğim beni televizyondan izleyeceksiniz” dediğini ifade eden Elif A. “Kimse sesini çıkarmamış. Devletin verdiği koruma kararları göstermelik, işe yaramıyor. Defalarca koruma kararı aldık. Koruma kararı ile nasıl bir önlem alındı? Gerçekten önlem alınsaydı bugün annem hayatta olacaktı. Annem balkonun kapısını bile açmaya korkuyordu. Evin balkonunda, camında demir yoktu, belediyeye gittim belki yardım ederler diye ‘Belediyenin böyle bir hizmeti yok’ dediler” dedi.

Cinayet gününü de anlatan Elif A, “Annemle birlikte merdiven silerek geçimimizi sağlıyorduk. Belediyeye başvurmuştum gıda kartı için ama kart vermediler. Olay günü belediyeye gidecektik tekrar başvurmak için. Ev giriş katta, balkon kapısını açmamla elinde silahla içeri girdi, beni hedef alarak 4 el ateş açtı. Sonra da annemi vurdu. Kaçmaya çalıştık ama olmadı. Hâlâ annemin öldüğünü kabul edemiyorum. Ben yaralı kurtuldum ama bunca şeyi yaşamak çok zor” diyor.

'Bizim hikayemiz böyle olmayabilirdi'

Hastanede kaldığı süre boyunca hiçbir yetkilinin kendisini ziyaret etmediğini söyleyen Elif A. “Hemşireler defalarca psikiyatr gelmeli dedi ama kimse gelmedi. Tek bir kişi bile gelip ne oldu, nasıl oldu demedi. Bu olaylar 2 yaşındaki oğlumun gözü önünde yaşandı. Oğlum artık biri bana dokunduğunda çığlık atıyor. Hayatı boyunca unutamayacağı bir şeye maruz kaldı. Şimdi ben hem onun tedavisi için hem de kendim için hayatta kalmaya çalışıyorum. Bu kadar acı yaşamışken en kötüsü yalnız hissetmek. İnsanların televizyonda izledikleri o kadın cinayetlerinin her birinin arkasında bir hikaye var. Bizim hikayemiz böyle olmayabilirdi. Ben artık şiddetten uzak, kimseden korkmadan, çekinmeden bir hayat yaşamak istiyorum. Ne kadar zorlandığımı bilemezsiniz” diye konuştu.