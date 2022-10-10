ABD ziyareti için 'ilk durak' diyen Kılıçdaroğlu: Ziyaretlerim bitince yapısal reçete açıklayacağım

ABD ziyaretine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seyahatinde siyasi hiç bir görüşme yapmayacağını söyledi.

Halk TV'de yaymlanan Ana Haber'de İrfan Değirmenci'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinin ardından Almanya ve İngiltere'ye de ziyaret gerçekleştireceğini belirterek "Ziyaretlerim bitince Türkiye'ye yapısal reçete açıklayacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Bu kez ülkeyi bu girdaptan çıkaracak bir de planımız var. Yapısal değişikliklerden bahsediyorum. Yeni bir ekonomik paradigmadan bahsediyorum. Bu ekonomik paradigmanın başarısı için birbirimize yaşama çalışma birbirimizle ilişki kurma şeklimizden bahsediyorum. Temel değişikliklerden söz ediyorum. Köklü bir toplumsal ve ekonomik değişimden söz ediyorum.

Yeni bir ilerleme anlayışı hızlı bir uygulama becerisiyle ülkenin yarattığı zenginliği hızla alt grup vatandaşlara da yayacağız, bunu yayacağız. Bir üretim ve paylaşım ekonomi seferberliği kurmak zorundayız. Bunu yaptığımız zaman toplumsal barışımızı sağlayacağız. Onun için bu ilan edeceğimiz yapısal değişikliklerde ekonomiyi hızla toparlarken paralelde partizanca siyaseti de bırakacak ya da bitirecek adımlar da atacağız. Çünkü ülkedeki bataklıkları kurutmamız gerekir. Üzerinde tepinilen fay hatlarının kırmamız gerek. Bunları kırmazsak geleceğin eski tarzda şekil almış siyasetini yeniden ülkenin gündemine getirirsek yine çıkmazlarla karşı karşıya kalırız.

Bu siyasetçiler istismarla yükselebiliyorlar. Yükselince mafyaları çeteleri getirebiliyorlar. Son 20 seneden bahsetmiyorum, Atatürk'ten sonra hep böyle oldu. Erdoğan bu dönemlerin sonucu.

Bütünüyle siyasal kültürümüzü değiştirmekten bahsediyorum. Kapsayıcı bir siyasetten bahsediyorum. Seyahatimde hiç bir siyasi görüşme olmayacak. Kurmaylarım şaşırdı. Bu yolculuk ilk durak. Almanya ve İngiltere'de de çok değerli insanlarla buluşacağım. Ziyaretlerim bitince Türkiye'ye yapısal reçete açıklayacağım.

'ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim'

ABD'de hiç siyasi görüşme istemedim. Önerileri ise reddettim. Etrafımdaki tüm kurmaylarım buna şaşırdılar. Ama ben kararlıyım, siyasetin girdaplarından tümüyle çıkıp, dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim. Bu yolculuk sadece bir ilk durak. İngiltere ve Almanya'da çok değerli isimlerle, dünyaya anlam ve değer katan kişilerle buluşacağım. Bu çalışmalar bitince, tüm Türkiye'ye açıklayacağım yapısal reçeteyi. Hem daha sağlıklı hem daha refaha ulaşan bir yapıyı inşa etmeye çalışacağız. Sadece biraz sabır rica ediyorum. Kasım ayında herkes, her şeyi duyacak. Burada çok önemli buluşmalar ve ülkemize dair vizyonumuza değer katacak çalışma ziyaretleri gerçekleştiriyoruz."