Kılıçdaroğlu: Boston'da güne çok verimli bir toplantıyla başladık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD temasları bugün başladı.

ANKA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Boston’da; 10 Türk akademisyenin görev yaptığı, Lara Özkan adında Malatyalı bir Türk öğrencinin eğitim gördüğü Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde, Türk fizikçi Dr. Canan Dağdeviren ile enstitüdeki Media Lab’da yürütülen çalışmaları inceledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Boston'da güne çok verimli bir toplantı ile başladık. Dünyanın en parlak bilim insanlarından Dr. Canan Dağdeviren ile çığır açan biyomedikal çalışmalarını konuştuk. Türkiye’nin bilimde dünya ile rekabet edebilmesi Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı vizyonumuzun kalbinde yer alacak" ifadesini kullandı.