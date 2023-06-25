ABD: Zelenskiy'in Zaporijya'da terör saldırısı olacağına dair iddialarını doğrulayamadık

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in, Moskova'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde bir "terör saldırısı" planladığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Kirby, Zelenskiy'in ortaya attığı iddiaları doğrulayamadıklarını ifade etti. Kirby, ABD'nin santral üzerindeki radyasyon sensörlerini gözetlemeye devam ettiğini, ancak şu ana kadar radyoaktivite seviyesinde bir yükselme tespit etmediklerini kaydetti.

Kremlin Sözcisi Dmitri Peskov, Zelenskiy'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, iddiaların "bir başka yalan" olduğunu söylemişti. Peskov, santral konusunda Rusya'nın Uluslararası Atom Enerji Kurumu'yla (IAEA) yakın temas halinde olduğunu belirtmişti.

Zelenskiy, perşembe günü Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Moskova'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde bir terör saldırısı senaryosunu değerlendirdiğini öne sürmüştü. Zelenskiy, iddiasını Ukrayna güvenlik güçlerinin ve Moskova'daki kaynakların bulgularına dayandırmıştı.