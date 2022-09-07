ABD: Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz

Yunanistan'ı Ege Denizi'nde askerden arındırılmış statüye sahip adaları işgal etmekle suçlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonunda söylediği “Bir gece ansızın gelebiliriz’’ sözlerini yinelemesiyle ilgili ABD'den açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, VOA Türkçe’ye yaptığı yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın bu adalar üzerindeki egemenliği sorgulanamaz" dedi.

"Rusya'nın egemen bir Avrupa devletini yeniden işgal ettiği bir dönemde, NATO müttefikleri arasındaki gerilimi artırabilecek açıklamalar bilhassa yararsız’’ ifadelerini kullanan bakanlıktan yapılan açıklamada “NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliğin korunması ve farklılıkların diplomatik yollarla çözülmesi için birlikte çalışmaya teşvik etmeye devam ediyoruz’’ denildi.

Pentagon'dan 'yapıcı diyalog' açıklaması

Ankara-Atina gerginliği, ABD Savunma Bakanlığı'nın günlük basın brifinginde de gündeme geldi. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Size söyleyebileceğim şey; Bakan Austin'in geçmişte hem Türk hem de Yunan savunma bakanlarıyla görüştüğü ve yapıcı bir diyalog yoluyla Ege'deki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladığıdır" dedi.