ABD Yüksek Mahkemesi’nden karar: Trump 2024 ön seçimlerine katılacak

ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado eyaleti yüksek mahkemesinin Donald Trump’ın 2024 başkanlık ön seçimlerinde oy pusulasından çıkarılması yönündeki kararını bozdu.

Colorado eyaleti Donald Trump’ın 6 Ocak 2021 Kongre Baskını’ndaki rolü nedeniyle ön seçimlerde oy pusulasından çıkarılmasına karar vermişti.

ABD Yüksek Mahkemesi bu kararı bozarak eski ABD Başkanı Trump'ın ülkenin tüm eyaletlerindeki ön seçimlerde oy pusulalarında yer alabilmesinin önünü açtı.

Yüksek mahkemenin oybirliğiyle verdiği kararda eyaletlerin özellikle ABD Başkanlığı gibi federal makamlara aday olanları oy pusulasından çıkarma yetkilerinin olamayacağı belirtildi.

Trump kararın ardından sosyal medya platformu Truth Social’dan “Amerika için büyük zafer” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Cumhuriyetçi parti içinde tek rakibi olan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley’e karşı adaylık yarışında arayı açan Trump, anketlerde de mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın önünde görünüyor.