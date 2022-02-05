ABD Yüksek Mahkemesi’nden Halkbank kararı

ABD’de Yüksek Mahkeme, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne gönderdiği dilekçede, Halkbank davasının 13 Mayıs’a kadar bekletilmesini talep etti.

Halkbank’ın daha önce “Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası”na istinaden yaptığı temyiz başvurusu iki kez reddedilmişti. Halkbank’ta davanın Yüksek Mahkeme’ye sevkini talep etmiş, istinaf mahkemesi de Halkbank’ın başvurusuna izin verilmesine karar vermişti.

Davanın son başvuru tarihi, Yüksek Mahkeme’nin kararı ile 15 Mart’tan 13 Mayıs’a çekilmiş oldu.

Savcılar tarafından Halkbank'a, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını deldiği yönünde suçlamalar yöneltiliyor.