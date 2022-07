ABD yargısından Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatına ret

Avusturya'da tutuklu bulunan ve "kara para aklamak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlamalar nedeniyle Türkiye ile ABD'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye iadesi kesinleşti.

VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine göre, merkezi New York’ta bulunan Riley Safer Holmes and Cancila LLP hukuk firması ortaklarından Türkiye kökenli Avukat Nafiz Çekirge, yine aynı firmanın ortaklarından Matthew Crowl ve Utah Barosu'na kayıtlı Brass and Cordova hukuk şirketinden Kim Cordova, Korkmaz’ın savunma avukatlığını üstleneceklerine dair Hakim Jill Parrish’e başvurdu.

Hakim Parrish California, New Jersey, New York baroları ile ABD Anayasa Mahkemesi’ne Nafiz Çekirge’nin başvurusunu iletti. Parrish, Çekirge’nin savunma avukatlığı başvurusunda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit edemediğini, başvuru dilekçesini mahkeme kurallarına uygun yapılmadığı için reddettiğini açıkladı.