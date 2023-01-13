ABD yaptırımların kaldırılmasını görüşmek için Küba'ya heyet gönderecek

ABD'de Joe Biden yönetimi, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Küba'yla yeniden görüşmelerin başlatılması için Havana'ya bu ay resmi heyet göndermeyi planladığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmelerde ele alınacak başlıklardan birinin "terörle mücadele" olduğu belirtildi.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Küba'yla yapılan müzakereler, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde durdurulmuştu. Trump, Küba'yı "terör sponsoru devlet" suçlamasıyla kara listeye almıştı.