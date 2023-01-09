Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den Lula'ya dayanışma mesajı

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongre'ye baskın düzenlemesini kınayarak, yeni Devlet Başkanı Lula da Silva'ya destek mesajı yayınladı

Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu vandalizm, yıkım ve şiddet görüntülerini daha önce de gördük. Karşı tarafın zaferini tanımayı reddeden Bolsonarocular, Washington'da Kongre binasını basan Trumpçıların taklitçileridir. Darbeye hayır. Lula'yla tam dayanışma" dedi.