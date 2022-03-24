ABD ve İngiltere'den Ukrayna'ya milyonlarca dolarlık askeri destek

Ukrayna yönetiminin en büyük destekçisi konumunda olan ABD ve İngiltere, ülkeye silah tedarikini sürdürüyor.

İngiltere, Ukrayna'ya tanksavar, yüksek patlayıcı silahlar ve füzeler dahil olmak üzere 6 bin askeri teçhizat ve 25 milyon sterlin daha sağlayacak.

Bu 'yardım'la birlikte İngiltere'nin Ukrayna'ya desteği 400 milyon sterlin ve 10 binden fazla askeri teçhizat desteği taahhüdünü de aşmış oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna’ya 800 milyon dolarlık büyük askeri yardım paketi kapsamında bu hafta içinde sevkiyatlara başlayacaklarını belirtti. Pentagon’un bir üst düzey temsilcisi, bugünkü basın brifinginde, “Başkanın onayladığı yeni 800 milyonluk büyük dilim ertesi gün ya da o civarda ulaşmaya başlamalı” ifadesini kullandı.