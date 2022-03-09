ABD ve İngiltere'den 'uçuşa yasak bölge' açıklaması: Çatışmaya yol açar

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ABD Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin Ukrayna'da insani koridorlar üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturulması olasılığına ilişkin sorusuna yanıt veren Truss, İngiltere'nin bugün Ukrayna'ya tanksavar silahlar ile uçaksavar sistemleri tedarik edeceğini duyurduğunu söyledi.

Truss "Gerçek şu ki uçuşa yasak bölge oluşturmak NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışmaya yol açar" dedi ve planlarının bu olmadığını söyledi. Truss "Biz Ukraynalıların kendi ülkelerini savunabilmelerini sağlamak istiyoruz" diye belirtti.

Blinken da Truss ile aynı fikirde olduğunu belirterek "Ben Zelenskiy'in yerinde olsaydım, eminim Ukrayna halkına yardım etmek için mümkün olan her şeyi isterdim" dedi.

Blinken ABD ve İngiltere'nin başka diğer ülkeler gibi "Ukraynalıların kendilerini savunması için gerekli araçları elde etmelerini sağlamak için olağanüstü şeyler yaptığını" savundu.

Öte yandan Blinken, Polonya'nın MiG-29 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesi için, ABD'nin Almanya'daki Ramstein'daki hava üssüne sevk etmeye ve bu uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Blinken, "Polonya'nın teklifi, bazı zorluklar içeriyor. Konu güvenlik yardımı olunca her şeyi doğru şekilde yapmak zorundayız" dedi. Blinken NATO ülkeleri ile Rusya arasındaki herhangi bir savaş riskini göze alamayacaklarını belirtti.

ABD'li heyetin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesine ilişkin soru üzerine ise Blinken "ABD'nin Venezuela halkının demokratik özlemlerine verdiği desteği yinelediğini" kaydetti, öte yandan "dünya ve Venezuela arasında sürekli bir enerji arzını sürdürme çıkarı" olduğunu belirtti.