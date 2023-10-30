ABD üslerine saldırı sayısı 20'yi geçti: İran 'ilgimiz yok' dedi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, son günlerde Suriye ve Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırılardan Tahran'ın sorumlu olmadığını söyledi.

CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, bölgede herhangi bir grup tarafından ABD hedeflerine yönelik bir saldırının kanıt olmasızın İran ile ilişkilendirilmesinin tamamen yanlış olduğunu ifade eden Abdullahiyan, söz konusu coğrafyada yaşayan insanların, "Filistin'de yaşanan gelişmelere karşı çok hassas ve öfkeli olduğunu", ancak İran'dan emir almadıklarını ve kendi kararları ile hareket ettiklerini savundu.

Abdullahiyan, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıların da "tamamen Filistinlilerin" işi olduğunu ifade etti.

Son üç haftadır özellikle ABD askerleri tarafından, Irak ve Suriye topraklarında kullanılan üslere 20'den fazla saldırı düzenlendi. Bölgedeki ABD güçleri de bu saldırılara yanıt olarak, İran Devrim Muhafızları ve onların müttefikleri tarafından kullanıldığı iddia edilen hedeflere hava saldırılarında bulundu.