ABD: Ukrayna’ya talep ettiği askeri yardımın neredeyse tamamını verdik

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ülkesinin Ukrayna’ya, "taarruz için" talep ettiği askeri yardımın neredeyse yüzde 100’ünü sağladığını ancak sevkiyatların devam edeceğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre; Kirby, günlük basın toplantısında “Ukraynalılarla, ilkbaharda planladıkları taarruz için neye ihtiyaç duydukları konusunda yaptığımız görüşmelere dayanarak, verdikleri listede yer alan hemen hemen her şeyi sağladık. Talep ettiklerinin neredeyse yüzde 100’ünün sevkiyatını tamamladık” ifadelerini kullandı.

Kirby, ABD yönetiminin sevkiyatın devam etmesi için önümüzdeki günlerde ve haftalarda ABD Senatosu’ndan destek almaya devam etmeyi umduğunu kaydetti.

Bunun hem maddi destek hem de Ukraynalı askerlere verilen eğitimi kapsadığını söyleyen Kirby, “Bu sadece silahlara sahip olmanın değil, aynı zamanda onları kullanma becerisine de sahip olmanın kombinasyonu” dedi.

Kirby, “Çok yakında bizden yeni yardım paketleri göreceksiniz” diye ekledi.