ABD, Ukrayna'ya Rus yapımı helikopterler verecek

ABD hükümeti 'Afganistan hükümeti için' aldığı beş Mi-17'yi Kiev'e yolluyor. Rusya'dan satın alınan Mi-17'ler Ağustos ayında Afgan hükümetinin Taliban'a teslim olmasını takiben hiçbir zaman ülkeye taşınmamıştı.

Washington, "Moskova'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği" konusunda ısrar ederken, ülkeye yönelik silahlanma politikasını hızlandırmaya devam ediyor.

Helikopterler, Afganistan'a göndermesi gereken Ukrayna'da bulunuyor. ABD menşeli Foreign Policy'nin geçen ay bildirdiğine göre Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov helikopterleri Kasım ayı sonlarında Pentagon'dan feshedilmiş Afgan Ordusu için ayrılan mühimmatla birlikte talep etmişti.

ABD, Kasım ayından bu yana Rusya'nın "Ukrayna'yı istila etmek" niyetinde olduğunu düzenli olarak iddia ediyor. Moskova suçlamaları "yalan haber" olarak nitelendiriyor.

Mi-17, 1970'lerin sonlarında SSCB'de tasarlandı. Mi-8M olarak da adlandırılan helikopterler halen Kazan'daki helikopter fabrikasında üretiliyor.

Pentagon, Afgan Ulusal Ordusu'na 30 helikopter satın almak için 2010 ortasına kadar yaklaşık 648 milyon dolar harcamıştı ve Kongre'den 10 helikopter için daha çok para talep etmişti. Ancak ABD menşeli helikopter alınmadığı için fon talebi geri çevrilmişti.

ABD'nin Afganistan için temin ettiği donanımın çoğu geçen yıl Taliban'a bırakılmıştı. Bırakılan ekipmanlar arasında Mi-17'ler, Mi-35'ler ABD yapımı Blackhawk helikopterleri, Humvee zırhlı araçlar ve çeşitli küçük silahlar bulunuyor.