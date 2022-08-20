ABD Ukrayna'ya orta menzilli hava savunma sistemi gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Ukrayna’ya 775 milyon ABD doları tutarında ilave silah ve donanım sağlanacağı bildirildi.

Söz konusu silahlar arasında Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) ve FGM-148 Javelin tipi tanksavar füzeler de yer alıyor.

ABD’nin önümüzdeki 2 ila 3 ay içinde Ukrayna’ya NASAMS karadan havaya füze sistemi sağlayacağı bilgisi verildi.

Sputnik'in haberine göre, orta menzilli hava savunma sistemi NASAMS’ın Batılı ülkelerin Ukrayna’ya sağladığı ilk orta menzilli hava savunma sistemi olacağı belirtildi.