ABD Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık yeni askeri yardım gönderecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığı'nı Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık askeri yardım göndermek için yetkilendirdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Savunma Bakanlığı'na, Rusya'nın sebepsiz ve haksız savaşından korumasına yardımcı olmak için, Ukrayna'ya ek 350 milyon dolarlık acil askeri yardım sağlaması için yetki verdim. Ukrayna ile birliktayiz" dedi.

Beyaz Saray tarafından dün yayınlanan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Ukrayna'nın güvenlik ve savunmasına acil destek için 350 milyon dolarlık yardım göndermesi emrini verdiği belirtilmişti.