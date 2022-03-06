ABD uçak gemisi Ege Denizi'nde

ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisinin, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında Ege Denizi'nde konuşlandığı açıklandı. USS Harry S. Truman uçak gemisinin, Ukrayna'daki tansiyonun yükselmesi halinde uçuş operasyonlarını gerçekleştirmek amacıyla Ege Denizi'nin kuzeyinde hareket halinde olduğu belirtildi.

CNN'in haberine göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde konuşlanan ABD gemisinin çalışma yerinin rutin bölgesinden farklı olduğu kaydedildi. CNN'in görüştüğü bir yetkili, Ukrayna'daki tansiyonun daha da artması halinde Karadeniz'e daha fazla savaş uçağı gönderileceğini belirtip, "Rusya, Türkiye'nin boğazlarından geçmeye çalışırsa ve Türkiye NATO'dan destek isterse, o zaman uçak gemisi Karadeniz ve Çanakkale Boğazı üzerindeki hava devriyeleri için kullanılabilir." dedi.

USS Truman savaş gemisine bağlı savaş uçaklarının an itibariyle, NATO'nun Rusya saldırganlığına karşı varlığını ve kararlılık gösterme görevlerinin bir parçası olarak Romanya üzerinde uçtuğu söylendi. Gemiye Kuzey Ege'de USS San Jacinto kruvazörü eşlik etmekte. Ayrıca Ege Denizi'nde beş tane daha ABD gemisi ve bir adet Norveç gemisi olduğu açıklandı.