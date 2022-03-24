'ABD tescil edilmemiş ilaçları Ukrayna askerleri üzerinde denedi' iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı biyoloji laboratuvarı çalışanlarından aldığı, ABD’nin Ukrayna’daki gizli askeri-biyolojik faaliyetleriyle ilgili belgeleri incelemeye devam ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov “Pentagon’un deneyleri tehlikeli enfeksiyonların geliştirilmesi ile sınırlı değildi. Sözgelimi, elimizdeki belgelere göre, ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşmalı bir ilaç firması, tescil edilmemiş ilaçların Ukraynalı askerler üzerinde denenmesi yönünde Ukrayna Savunma Bakanlığı ile çalışmalar yürütüyordu” iddiasında bulundu.

Konaşenkov ayrıca Rus uçaklarının gece boyunca Ukrayna’daki 60 askeri altyapı unsurunu imha ettiğini söyledi.