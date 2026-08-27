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ABD ‘terör’ listesinden çıkardı, Şara’nın Visa kartlı videosu paylaşıldı

Trump yönetiminin Suriye’yi “teröre destek veren ülkeler” listesinden çıkarmasının ardından HTŞ lideri Şara’nın kahve parasını Visa kartıyla ödediği video paylaşıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 27.08.2026 , 15:18

ABD’nin Küba dahil hedefindeki ülkeleri aldığı uydurma “teröre destek veren ülkeler” listesinde 1979’dan beri yer alan Suriye, Trump yönetiminin kararıyla listeden çıkarıldı.

HTŞ yönetimindeki Suriye’nin listeden çıkarılmasıyla ülkeye küresel ödeme aracı Visa da girdi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Safvat Raslan sosyal medya hesabından, HTŞ lideri Ahmed Şara'nın içtikleri kahvelerin ücretini Visa kartıyla ödediği bir videoyu paylaştı.

Raslan, Şam’ın merkezinde Visa kartla gerçekleştirilen ilk ödemenin Suriye’nin ABD’nin "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarılmasının hemen ertesi gününe denk gelmesinin kendisi için “tarif edilmesi güç bir duygu” olduğunu belirtti.

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