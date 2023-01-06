ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan başkan seçimi 12. defa başarısız oldu

ABD'nin Kongre'sinin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde Cuma sabahı bir meclis başkanı seçmek için yapılan on ikinci oylamada da Kevin McCarthy yine gerekli 218 oyu alamadı. Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 222'ye karşı 212 çoğunluğa sahip, ancak seçim sürecinde toplam 21 Cumhuriyetçi McCarthy'ye karşı oy kullandı.

Ancak on ikinci oylamada, son seferde McCarthy'nin Meclis Başkanlığı'na karşı çıkan 10'dan fazla Cumhuriyetçi oylarını lehine değiştirdi. Oylardaki değişiklik, milletvekillerinin McCarthy'yi seçmek için olası bir anlaşmayı müzakere ettiği bir parti konferansı toplantısının ardından geldi.

McCarthy, on ikinci oylamada 214 oy aldı ve onu ilk kez, Demokrat rakibini Hakeem Jeffries'i geçerek en çok oy alan aday olabildi.