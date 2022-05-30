ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi alkollü araç kullanırken yakalandı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki kocası Paul Pelosi, Pazar günü polis kayıtlarına göre Kuzey Kaliforniya'da alkol etkisinde araç kullanmaktan gözaltına alındı.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi Cumartesi günü geç saatlerde San Francisco'nun kuzeyindeki Napa İlçesinde gözaltına alındı. Polis raporunda Paul Pelosi'nin kanında 0,08 veya daha yüksek alkol içeriği bulunduğu ifadesi yer alırken, alkollü araç kullanmak suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Kayıtlara göre Pelosi için 5 bin dolar kefalet bedeli ödendi.

Nancy Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, Associated Press'e verdiği demeçte "Meclis Başkanı kendisi Doğu Sahili'ndeyken meydana gelen bu özel mesele hakkında yorum yapmayacak." dedi.

Paul ve Nancy Pelosi 1963'ten beri evliler.

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