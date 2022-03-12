ABD Meclis Başkanı Pelosi: Ukrayna Cumhurbaşkanı Kerenski'yle görüştüm

Ukrayna'ya daha önce "Macaristan" diyen ve Polonya ve Romanya'yı "Rusya müttefiki" olarak nitelendiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'den bir gaf daha geldi. Pelosi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile konuştuğunu açıklarken "Buraya gelmeden bir gün önce Başkan Kerenski ile yaklaşık 50 dakika geçirdim" dedi.

Bölge coğrafyasında bilinen en ünlü "Kerenski"yse 1917'de Bolşevik Devrimi'yle iktidardan düşen

ABD Başkanı Joe Biden da yakın bir tarihte Ukraynalıları 'İran halkı' olarak nitelendirme gafında bulunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Philadelphia'da taptığı açıklamada Ukrayna'daki duruma değinirken sözlerine "Slava Ukrani" diyerek başladı. Pelosi'nin Ukraynalı aşırı milliyetçilerin sloganı "Slava Ukraini" [Ukrayna'ya şan olsun] demeye çalıştığı tahmin ediliyor.

Pelosi konuşmasının geri kalanında ABD'de enflasyon ve hızla artan benzin fiyatları yüzünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçladı.

Benzer bir şekilde ABD Başkanı Joe Biden da rekor enflasyo "büyük ölçüde Putin'in suçu" olarak nitelendirmişti. Biden fahiş fiyatlar için "Putin'in fiyat artışı" tabirini kullanıyor.