ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Ermenistan'a gidiyor

ABD'de Politico haber sitesi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu hafta sonu Ermenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Politico'nun iki kaynağına dayandırdığı haberine göre, Pelosi Almanya'nın başkenti Berlin'de G7 ülkelerinin Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmasının ardından haftasonu Ermenistan'ı ziyaret edecek.

Pelosi'nin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşeceği ziyaretin Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan son çatışmaların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Öte yandan ziyarete ilişkin henüz ABD'den ya da Ermenistan'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Pelosi'nin son olarak Tayvan'a düzenlediği resmi ziyaret Çin ile ABD arasında gerilimi tırmandırmıştı.