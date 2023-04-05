ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracağız

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Trump'ın ifade vermesinin ardından Manhattan Bölge Savcısı Bragg'e tepki gösterdi.

Sputnik'in haberine göre, Bragg'in 2024'teki başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminin ABD'ye onarılamaz ölçüde zarar verdiğini söyleyen McCarthy, şöyle devam etti:

"(Bragg) Halkı terörize etmek için şiddete karışan suçluları rutin olarak serbest bırakırken, kutsal adalet sistemimizi Başkan Donald Trump'a karşı silahlandırdı. Amerikan halkı bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyecek ve Temsilciler Meclisi, Bragg'den ve onun benzeri görülmemiş yetki istismarından hesap soracak."