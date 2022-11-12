ABD Suriye'den petrol ve buğday yüklü 94 kamyonu Irak'a geçirdi

ABD askeri güçleri Suriye'den petrol yüklü 74 tanker ve buğday yüklü 20 kamyonu Irak'ın kuzeyine geçirdi.

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Suriye'de yasa dışı varlık göstermeyi sürdüren ABD askeri güçleri, Haseke kırsalından  Suriye’nin petrolunu ve buğdayını taşıyan 94 tanker ve kamyondan oluşan bir konvoyu çalarak yasadışı geçitlerden Irak kuzeyine çıkardı.

Suriye menşeli SANA'nın haberine göre ABD güçleri yasadışı El Velid geçidinden çalıntı Suriye’nin petrolunu taşıyan 30 tankeri ve Suveydiye’nin petrol alanlarından yasadışı Mahmudiye geçidi üzerinden 44 tankeri Irak’taki üslerine geçirdi.

Ayrıca buğday yüklü 20 kamyondan oluşan bir konvoy da Simalka geçidinden Irak'ın kuzeyine taşıdı.

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