ABD: Suriye'deki son hava saldırıları, ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Kuzey Suriye, Irak ve Türkiye'de tırmanan eylemlerden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, on binden fazla IŞİD tutuklusunu gözaltına almak için Suriye'de yerel ortaklarla birlikte çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti. Ayrıca, koordinasyonsuz askeri eylemler Irak'ın egemenliğini tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkes düzenlemelerini sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz" denildi.