ABD: Suriye'de operasyon bölgesel istikrarı daha da zedeler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası sinyalini verdiği Suriye'nin kuzeyine yönelik olası operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'in haberine göre, böyle bir operasyonun bölgesel istikrarı daha da fazla zedeleyeceğini söyleyen Price, “Suriye'nin kuzeyinde artan potansiyel askeri faaliyetlere ve özellikle buradaki sivil nüfus üzerindeki etkisine ilişkin raporlar ve tartışmalar konusunda derin endişe duyuyoruz” dedi.

Türkiye'nin güvenlik endişelerini bildiklerini ifade eden Price, "Ancak herhangi bir saldırı, bölgesel istikrarı daha da zayıflatacak, ABD güçlerini ve koalisyonun IŞİD kampanyasını riske atacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Ekim 2019'daki ortak bildiriye uymasını beklediklerini söyleyen Price, "Herhangi bir gerginliği tırmandırmayı kınıyoruz. Mevcut ateşkes hatlarının sürdürülmesini destekliyoruz" dedi.