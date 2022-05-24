Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası SDG'den ilk açıklama

SDG'den Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası açıklama geldi, Rusya ve ABD işaret edildi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın operasyon sinyali sonrasında  Suriye Demokratik Güçleri'nden açıklama geldi.

SDG basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya ve ABD'ye işaret edilerek, "Kuzey ve Doğu Suriye’de bulunan garantör güçlerin stratejik konumlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türk devletinin gündemi ısıtmak ve bölgenin istikrarını bozmak için yaptığı tehditlerin amacı DAİŞ’i yeniden canlandırmaktır. Güçlerimiz Türk devletinin tehditlerini en ince ayrıntısına kadar araştırmakta ve elde ettiği bilgileri uluslararası garantör güçlerle paylaşmaktadır" denildi.

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