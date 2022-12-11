ABD Suriye'de 2 IŞİD yetkilisinin öldürüldüğünü duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin doğusunda düzenledikleri baskında iki IŞİD yetkilisinin öldürüldüğünü duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı güçleri, 11 Aralık'ta yerel saatle 02.57'de Suriye'nin doğusunda başarılı bir helikopter baskını düzenleyerek IŞİD'in doğu Suriye'deki komplo ve operasyonlarına karışan örgütün Suriye Vilayet Sorumlusu Anas da dahil olmak üzere iki IŞİD elebaşını öldürdü” ifadelerine yer verildi.

Operasyonun tek taraflı olarak ABD askerlerince gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, ilk belirlemelere göre operasyonda sivil kaybın olmadığı savunuldu.

Açıklamada, operasyonun tam olarak hangi il ve ilçede yapıldığı belirtilmezken, operasyonun ana hedefinin hangi IŞİD'li olduğu da ifade edilmedi.